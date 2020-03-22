Собянин пообещал не закрывать московское метро на карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал чушью и глупостью слухи о закрытии столичного метрополитена из-за эпидемии коронавируса.

«Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что в метро поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — цитирует «Интерфакс» заявление мэра, сделанное в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Собянина, метрополитен продолжит работать в любой ситуации, потому что в случае его остановки «полгода будем его восстанавливать».

По данным к утру 22 марта, в России зарегистрированы 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — в Москве и Подмосковье.