Как в Москве снизилось число поездок в метро и на автобусах

Департамент транспорта Москвы опубликовал статистику об изменении числа поездок в общественном транспорте с 2 по 19 марта. За это время в Москве из-за пандемии коронавируса были отменены занятия в школах и вузах. Всех жителей города, которые вернулись из стран Европы, обязали оставаться на домашнем карантине и не посещать работу.