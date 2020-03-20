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Как в Москве снизилось число поездок в метро и на автобусах

Источник: Meduza
Департамент транспорта Москвы опубликовал статистику об изменении числа поездок в общественном транспорте с 2 по 19 марта. За это время в Москве из-за пандемии коронавируса были отменены занятия в школах и вузах. Всех жителей города, которые вернулись из стран Европы, обязали оставаться на домашнем карантине и не посещать работу. 
Департамент транспорта Москвы опубликовал статистику об изменении числа поездок в общественном транспорте с 2 по 19 марта. За это время в Москве из-за пандемии коронавируса были отменены занятия в школах и вузах. Всех жителей города, которые вернулись из стран Европы, обязали оставаться на домашнем карантине и не посещать работу. 

Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA