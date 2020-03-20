Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Как в Москве снизилось число поездок в метро и на автобусах
16:06, 20 марта 2020
Источник: Meduza
Департамент транспорта Москвы опубликовал статистику об изменении числа поездок в общественном транспорте с 2 по 19 марта. За это время в Москве из-за пандемии коронавируса были отменены занятия в школах и вузах. Всех жителей города, которые вернулись из стран Европы, обязали оставаться на домашнем карантине и не посещать работу.
Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA
Напишите нам