В России выявили восемь новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Двое заболевших выявлены в Московской области, шестеро — в Москве. Среди них один ребенок, у него отсутствуют симптомы заболевания, сообщил московский штаб по борьбе с вирусом. Все зараженные недавно вернулись из Италии.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 28. Из них 25 у граждан России (один из них выздоровел), два у граждан Китая (оба выздоровели) и один у гражданина Италии.

Также из больницы были выписаны трое россиян, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». Они не входят в статистику по России, так как заболели во время пребывания в Японии.

Власти России 11 марта ограничили авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Летать туда можно будет только из Шереметьево. Также правительство ввело временный запрет на выдачу туристических виз итальянцам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией.