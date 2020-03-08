Троих россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере «Даймонд Принсесс», выписали из больницы

Из инфекционной больницы в Казани выписали восьмерых россиян, которые были эвакуированы с круизного лайнера «Даймонд Принсесс».

У троих эвакуированных ранее обнаружили коронавирус. Они выздоровели.

«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии без замечаний», — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Лайнер «Даймонд Принсесс» попал на двухнедельный карантин в японском порту Иокогама 5 февраля после того, как коронавирус обнаружили у пассажира из Гонконга. Из находившихся на борту лайнера 3700 человек инфекцию нашли у более чем 700. Семеро из них умерли.

На борту «Даймонд Принсесс» находились 24 гражданина России. 23 февраля восьмерых из них поместили на карантин в Казани. У троих был подтвержден коронавирус.

Еще девять россиян с лайнера «Даймонд Принсесс» были отправлены на карантин во Владивосток. Семерых из них выписали 6 марта, у них не обнаружили вирус.