ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире «можно охарактеризовать как ». Об этом на брифинге для журналистов сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это первая пандемия, вызванная коронавирусом, отметил он.

Глава ВОЗ заявил, что организация ожидает увеличения числа заболевших и погибших в ближайшие дни и недели.

Глава организации подчеркнул, что ВОЗ ежедневно призывает страны принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции. Гебрейесус считает, что страны должны активизировать механизмы реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщать гражданам о существующих рисках и методах защиты, а также изолировать всех заболевших и тех, кто с ними контактировал.

Всего в 114 странах мира зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом, как подчеркнул Гебрейесус, более 90% всех случаев приходится на четыре страны, в двух из которых наблюдается значительное снижение числа заболевших. По словам главы ВОЗ, представители 81 страны не заявляли о заражении своих граждан коронавирусом, в еще 57 странах речь идет о менее 10 заболевших.