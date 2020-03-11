Правительство России ограничило авиарейсы в Италию, Германию, Францию и Испанию. Летать туда можно будет только из Шереметьево

Правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С 13 марта будут отменены все регулярные рейсы в эти страны за исключением рейсов из Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Чартерные рейсы будут разрешены только для вывоза находящихся в этих странах российских туристов.

Также правительство ввело временный запрет на выдачу туристических виз итальянцам и рекомендовало властям всех регионов России сократить количество массовых мероприятий.

В России зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели восемь человек, в том числе один ребенок.