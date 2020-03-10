Не достояние, а приоритет. Поправку о детях в Конституции скорректируют

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесет ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об , которое пройдет 10 марта.

Как заявил председатель комитета Павел Крашенинников, «предлагается скорректировать положение о детях», поскольку формулировка о том, что дети являются важнейшим достоянием страны, оказалась не самой удачной.

«Было предложение указать, что дети — это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и „достояние Российской Федерации“, — тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — отмечается в материалах комитета, имеющихся в распоряжении «Медузы».

В новой версии поправки будет говориться, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», заявил Крашенинников. «В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», добавил он.

Ранее с критикой поправки о детях выступали в РПЦ. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков посчитал, что формулировка о детях как достоянии государства позволит властям изымать их из семей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг его мнение.