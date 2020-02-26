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Голосование по поправкам в Конституцию проведут 22 апреля. И вот почему

Источник: Meduza
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SpROvPO0w1U&amp;feature=youtu.be" target="_blank">предложил</a> провести общероссийское голосование по этим поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным (Владимир Путин <a href="https://tass.ru/politika/7845217" target="_blank">согласился</a>). Выбор даты Клишас объяснил религиозными праздниками православных христиан и мусульман. О том, что голосование по поправкам может пройти 22 апреля, ранее <a href="https://meduza.io/news/2020/02/11/golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-provedut-v-den-150-letnego-yubileya-lenina-ego-ob-yavyat-vyhodnym" target="_blank">сообщали</a> источники РБК и «Интерфакса». РБК писал, что идея с датой принадлежала администрации президента и что 22 апреля 2020 года будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по этим поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным (Владимир Путин согласился). Выбор даты Клишас объяснил религиозными праздниками православных христиан и мусульман. О том, что голосование по поправкам может пройти 22 апреля, ранее сообщали источники РБК и «Интерфакса». РБК писал, что идея с датой принадлежала администрации президента и что 22 апреля 2020 года будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA