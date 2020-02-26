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Голосование по поправкам в Конституцию проведут 22 апреля. И вот почему
15:11, 26 февраля 2020
Источник: Meduza
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас
предложил
провести общероссийское голосование по этим поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным (Владимир Путин
согласился
). Выбор даты Клишас объяснил религиозными праздниками православных христиан и мусульман. О том, что голосование по поправкам может пройти 22 апреля, ранее
сообщали
источники РБК и «Интерфакса». РБК писал, что идея с датой принадлежала администрации президента и что 22 апреля 2020 года будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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