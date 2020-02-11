Голосование по поправкам в Конституцию проведут в день 150-летнего юбилея Ленина. 22 апреля объявят выходным

Кремль планирует провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Как пишет РБК, основная дата, которая рассматривается — среда, 22 апреля. О том, что голосование может состояться в эту дату, со ссылкой на источник также сообщает «Интерфакс».

РБК напоминает, что в этот день будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о дате голосования еще не принято. Вариант 22 апреля обсуждается рабочей группой среди прочих вариантов.

Внести изменения в Конституцию РФ — в частности, ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета — в середине января предложил президент Владимир Путин. По данным «Левада-центра», 47% россиян считают, что изменения вносятся ради сохранения Путина у власти.

По данным источников «Медузы», в Кремле хотят, чтобы в голосовании по поправкам приняли участие более половины граждан. Завлекать их на участки собираются с помощью пиар-кампании, которая будет упирать на социальные пункты поправок — социологические опросы Кремля выявили, что большая часть общества ностальгирует по государственным гарантиям времен СССР.