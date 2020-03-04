«Заходить внутрь семьи государство не должно». В РПЦ выступили против поправки о детях в Конституции

В РПЦ считают неправильной предложенную поправку в Конституции о том, что дети являются достоянием России. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Казалось бы, очень красивая формулировка… На самом деле это политтехнологический трюк, — сказал он. — То есть нам пытаются пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети — это достояние государства, поэтому их можно отбирать у семьи».

Щипков подчеркнул, что «заходить внутрь семьи государство не должно», назвал вмешательство в личную жизнь граждан неприемлемым.

Обновлено. 12:15. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Щипкова в беседе с журналистами, напомнил, что в тексте поправок говорится о том, что в России обеспечивается «приоритет семейного воспитания», а государство будет брать на себя обязанности родителей только «в отношении детей, оставшихся без попечения».

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции. В них, в частности, добавлены упоминания о боге, детях и браке как союзе мужчины и женщины. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении. Второе чтение должно состояться 10 марта. После одобрения законопроекта региональными парламентами пройдет общероссийское голосование по поправкам, намеченное на 22 апреля.