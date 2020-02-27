«Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!» Центр «Досье» опубликовал методичку Кремля для агитаторов за конституционную реформу

Евгений Биятов / Sputnik / Scanpix / LETA

утверждает, что администрация президента России подготовила методичку для агитаторов и СМИ, с помощью которой граждан собираются привлекать на голосование за . Выдержки из методических материалов опубликовало издание «МБХ медиа». Подлинность документа не подтверждена другими источниками.

В Кремле разделили граждан России на шесть групп, с которыми должны работать агитаторы и СМИ. Для каждой группы определены ключевые аргументы, речевые обороты и примеры поведения агитаторов, возможные слоганы и заголовки СМИ.

Группа 1. Пожилые

При общении с пенсионерами и людьми старшего возраста планируется затрагивать темы патриотизма, семьи, будущего детей и внуков, сравнивать нынешнее время с 1990-ми годами и «играть на страхах нестабильности». Слоганы звучат так:

«Путин уйдет, справедливость и стабильность останутся!»

«Проголосуем за Россию без нищих и за достойные пенсии!»

Группа 2. Патриоты

При работе с этой группой Кремль предлагает использовать «патриотический мотив» — защита и укрепление суверенитета, приоритет Конституции над международным правом. Среди лозунгов и речевых оборотов агитаторов есть такие:

«Русские крепнут под давлением»

«Ни пяди земли не отдадим! Россия не продается — так и запишем!»

Группа 3. Лояльно настроенные

В администрации президента считают, что в общении с этой группой нужно сфокусироваться на фигуре Владимира Путина, его достижениях на посту президента и том, что ему нужно оказать доверие. Слоганы и речевые обороты агитаторов:

«Мы же помним 90-е, когда страну раздирал сепаратизм, зарплату выдавали кастрюлями людям»

«Путину важен Ваш голос!»

Группа 4. Молодежь

Работе с молодежью, по данным Центра «Досье», посвящен самый большой раздел методички. Молодых людей, по замыслу Кремля, нужно убедить в том, что голосование — это историческое событие, поправки принимаются во время перемен, когда необходимо «двигаться дальше и менять страну к лучшему». Лозунги используют в том числе молодежные выражения:

«Прокачай Конституцию»

«Твой голос — твоя Конституция!»

Группа 5. Малообеспеченные

В этом случае Кремль хочет сделать упор на том, что поправки в Конституцию обеспечат социальные гарантии и улучшат жизнь народа, в том числе самых незащищенных слоев населения. Слоганы:

«Проголосуй за Россию без нищих и достойные пенсии для стариков!»

«Прокатят Конституцию, уйдет Путин — и все станет как в 90-х»

Группа 6. Критики

Общаясь с критически настроенными гражданами, агитаторы должны говорить, что поправки гарантируют сменяемость власти, защитят от ошибок ручного управления и разделят полномочия разных ветвей власти, которые смогут контролировать и сдерживать друг друга. Среди слоганов упоминаются в том числе фразы, направленные против Владимира Путина:

«Конституция по-новому, без авторитаризма и несменяемой власти!»

«Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!»

Слоганы из методички похожи на основные тезисы для агитации, о которых 14 февраля сообщил «Коммерсант». По информации издания, политтехнологи, привлеченные администрацией президента, предложили следующие формулировки: уважение к мнению народа, сопричастность к историческому событию, социальная справедливость, обновление власти и сохранение территориальной целостности.

Администрация президента России, как выяснила ранее «Медуза», хочет, чтобы в голосовании за поправки в Конституцию приняли участие более половины граждан. Россиян планируется завлекать на участки, ориентируясь на социальные пункты поправок — индексацию пенсий и привязку МРОТ к прожиточному минимуму. Соцопросы, проведенные по заказу Кремля, показали, что многие жители страны ностальгируют по государственным гарантиям времен СССР.

Пересказал Александр Бакланов