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Что нового мы узнали о России из поправок Путина к поправкам Путина в Конституцию России
13:36, 3 марта 2020
Источник: Meduza
2 марта 2020 года председатель Госдумы Вячеслав Володин представил переданные через него Владимиром Путиным поправки к закону о поправках в Конституцию РФ, который сам президент
внес
в январе. «Медуза» изучили этот документ и выписала новые функции Российского государства, которые запишут в Основной закон страны.
Фото: Scanpix / LETA
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