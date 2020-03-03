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Что нового мы узнали о России из поправок Путина к поправкам Путина в Конституцию России

Источник: Meduza
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2 марта 2020 года председатель Госдумы Вячеслав Володин представил переданные через него Владимиром Путиным поправки к закону о поправках в Конституцию РФ, который сам президент внес в январе. «Медуза» изучили этот документ и выписала новые функции Российского государства, которые запишут в Основной закон страны.

Фото: Scanpix / LETA