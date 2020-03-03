«Какого именно бога имел в виду Владимир Путин?» Дмитрия Пескова подробно расспросили о президентских поправках к Конституции. Вот что он ответил

Алексей Дружинин / Sputnik / EPA / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Появились поправки Владимира Путина к его поправкам в Конституцию. Там есть, например, формулировка про память предков, передавших нам идеалы и веру в бога. Чьих предков имел в виду Владимир Путин?

Дмитрий Песков: Это вы в какой статье имеете в виду поправку?

«Коммерсант FM»: Ту, которую озвучивал Вячеслав Володин. Я так понимаю, это преамбула.

Дмитрий Песков: Сейчас я вам скажу. Тут просто не вся информация соответствует действительности. Не вся информация совпадает с тем, что внес президент. То есть то, что вчера публиковалось в большом количестве, не соответствовало действительности. Давайте продолжим. Я пока найду.

«Коммерсант FM»: А можно опубликовать на сайте Кремля или разослать по СМИ, чтоб мы хотя бы понимали, что говорит Володин и что Путин внес?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что те тексты, которые вносятся, они не публикуются как обычно. Это, что называется, служебное внесение. Но, разумеется, рано или поздно оно будет опубликовано. Просто не могу вам сказать когда. Сейчас же продолжается работа и в рабочей группе, и в Думе, и в соответствующих комитетах. Эксперты и юристы — все продолжают работать.

«Коммерсант FM»: Ну да, просто мы все вчера слышали заявления из Думы, что Путин предложил это и это, а сейчас выясняется, что ни то и ни то не предложил.

Дмитрий Песков: Нет, «ни то и ни то» никто не говорил, и «это и это» тоже никто не говорил. Здесь просто очень важно исходить из конкретных формулировок. Некоторые сообщения, которые вчера были в СМИ на этот счет, не соответствуют действительности. Сейчас просто долго разбираться, какие именно и чему именно они не соответствовали.

«Коммерсант FM»: Может быть, вы все-таки нашли, там начинается предложение фразой «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Фигурирует такая фраза в поправках Владимира Путина?

Дмитрий Песков: Я продолжаю смотреть, потому что достаточно объемный текст.

«Коммерсант FM»: Опрошенные нами и другими СМИ юристы усомнились в легитимности принятия поправок в основной закон, поскольку процесс их принятия противоречит действующему законодательству РФ. Там, например, Конституционный суд будет оценивать еще не принятые отдельные акты на соответствие Конституции, но вообще у него нет такого права.

Дмитрий Песков: Это вопрос к юристам. Но, как вы понимаете, юристы в Думе и администрации президента активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок. Поэтому юридическая экспертиза здесь уже вся была проведена.

«Коммерсант FM»: А чем руководствовались в Кремле, когда принимали решение обойти действующие процедуры и принимать поправки неким особым способом?

Дмитрий Песков: Не понимаю сути вопроса. Этот способ никоим образом не запрещается по закону.

«Коммерсант FM»: Ну то есть в законе есть один способ принятия поправок, а у нас идет другой.

Дмитрий Песков: Но иные не запрещены. Эти все пояснения нужно спрашивать в рабочей группе.

«Коммерсант FM»: То есть в Кремле не видят проблем с легитимностью поправок, внесенных в основной закон, в случае если будет некий иной способ, не установленный…

Дмитрий Песков: Юридическая экспертиза постоянно проводится. (Нашел цитату.) Смотрите, да, действительно, «передавших нам идеалы и веру в бога». Да, действительно есть такая фраза.

«Коммерсант FM»: А каких предков имел в виду Владимир Путин?

Дмитрий Песков: Наших с вами предков. Предков тех, кто живет в Российской Федерации.

«Коммерсант FM»: А какие идеалы эти люди все нам передали?

Дмитрий Песков: Наши общие. Ну, это следует из текста.

«Коммерсант FM»: А какого именно бога имел в виду Владимир Путин?

Дмитрий Песков: Я думаю, это будет своевременно прояснено.

«Коммерсант FM»: Как? Отдельным федеральным законом?

Дмитрий Песков: Нет. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас.

«Коммерсант FM»: А перестает ли, таким образом, наше государство носить светский характер? И как будет относиться государство к атеистам в случае принятия таких поправок?

Дмитрий Песков: Тоже не могу ответить на этот вопрос сейчас. (Пауза.) Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет.

«Коммерсант FM»: А вопрос с этой неоднозначностью с богом и предками каким образом будет прояснен и когда?

Дмитрий Песков: Могу только сказать, что своевременно. Точного формата и точного времени объяснения я вам сейчас не могу дать.

«Коммерсант FM»: По крайней мере, это будет до принятия?

Дмитрий Песков: Ну разумеется. До принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы.

«Коммерсант FM»: В поправках еще говорится про преемственность развития российского государства и исторически сложившееся государственное единство. Как быть со спорными моментами нашей истории? Признается ли здесь, например, единство династии Романовых и большевиков, которые их впоследствии расстреляли?

Дмитрий Песков: Мы сейчас с вами в историческую дискуссию не будем углубляться, потому что это не моя функция. Я рекомендую вам обратиться к участникам рабочей группы.

«Коммерсант FM»: Но поправки-то президент внес.

Дмитрий Песков: Да, безусловно. Но поскольку речь идет об изменениях Конституции, будет уместна юридическая оценка, которую я вам сейчас квалифицированно дать не могу.

«Коммерсант FM»: Понимаю. Но тут еще момент, что государство обязуется защищать историческую правду. Но опять же про спорные моменты. Как оценивать итоги Гражданской войны? И на чьей стороне эта историческая правда — белых или красных?

Дмитрий Песков: Все, что я мог сказать по этой теме, я уже сказал. Сейчас не буду ничего добавлять. Безусловно, вы имеете право задавать эти вопросы. Я просто подсказываю вам, куда их адресовать.

«Коммерсант FM»: Но ведь это не рабочая группа их вносит, это Владимир Путин их внес.

Дмитрий Песков: Да, но здесь требуется все-таки юридическая трактовка.

«Эхо Москвы»: Разрешите уточнить, а это будет еще правиться самим президентом или это окончательный текст? Вопросов [к нему] очень много.

Дмитрий Песков: Как же может правиться то, что уже внесено президентом? Ну, единственное, что сейчас же идет экспертиза в Государственной думе. Подождите, здесь со временем будет объясняться и разъясняться. Еще продолжается обсуждение. Еще предстоит второе чтение. Но сейчас главная работа ведется в Госдуме.

«Коммерсант FM»: А все-таки проясняется насчет голосования: оно будет только пакетом или можно будет выбрать отдельную поправку?

Дмитрий Песков: На этот счет уже давали разъяснения.

«Коммерсант FM»: Но вы сами не можете объяснить.

Дмитрий Песков: Поскольку идет обсуждение рабочей группы, я не хочу давать никаких заключений, никаких пояснений. Это было бы преждевременно. Мы можем с вами еще долго дискутировать. Вы видите обилие тем, интерес к этим темам. Но это не тема для конференц-колла.

«Эхо Москвы»: Разрешите уточнить, это отвечает видению президента, какими должны быть поправки?

Дмитрий Песков: А как вы предполагаете, что он будет вносить что-то, что не соответствует его видению?

«Эхо Москвы»: Вы не можете за него объяснить, потому что не до конца знаете его видение, или как?

Дмитрий Песков: Я не могу в настоящий момент дать объяснение по этой теме.