Путин внес поправки в Конституцию с упоминанием бога и брака как союза мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин передал в Госдуму проект поправок в Конституцию, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В базе данных Госдумы проект поправок на момент написания новости опубликован не был, но Володин рассказал о некоторых из них.

Так, по словам спикера Госдумы, одной из поправок в Конституцию предлагается добавить упоминание бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — зачитал Володин текст поправки.

Другая поправка, рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, прописывает в Конституции, что брак — это союз мужчины и женщины.

Кроме того, поправки, предложенные Путиным, предлагают закрепить в Основном законе, что Россия — правопреемница Советского Союза, добавить положение о недопустимости отчуждения части территории РФ и призывов к нему, а также дать право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных наряду с русским — государственным языком Российской Федерации.

Всего предложенные Путиным поправки, добавил Володин, «изложены на 24 страницах».

Внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в середине января. Речь, в числе прочего, шла о том, чтобы перераспределить часть полномочий президента в пользу парламента, в частности, при формировании правительства.

23 января поправки были рассмотрены Госдумой в первом чтении. Сбор поправок ко второму чтению проводился до 18:00 мск 2 марта. Когда документ будет поставлен на голосование в Госдуме во втором чтении, пока неизвестно.