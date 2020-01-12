WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти в случае вывода американских войск

Вашингтон пригрозил Багдаду лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.

Речь идет о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Его могут заблокировать, если США придется вывести свои войска из Ирака. Соответствующее предупреждение 8 января получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, пишет The Wall Street Journal.

Издание не сообщает, сколько денег хранится на счету, но отмечает, что их потеря может привести к кризису в финансовой системе Ирака.

В 2015 году власти США уже блокировали Ираку доступ к счету на несколько недель из-за подозрений, что средства с него направлялись в банки Ирана и на счета террористической группировки «Исламское государство», указывает The Wall Street Journal.

Иностранные войска размещены в Ираке с 2014 года. На территории страны находятся более пяти тысяч американских военных.

В начале января депутаты-шииты, составляющие большинство в парламенте Ирака, проголосовали за вывод американских войск. Это произошло после того, как возле Багдада в результате ракетного удара США были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер проиранских шиитских группировок в Ираке Али Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатит за авиабазу, построенную за счет США. Трамп также пообещал, что если Ирак будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере», США наложат на Багдад санкции.