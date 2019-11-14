Арестован третий обвиняемый в угрозах судье по делу Павла Устинова

Басманный суд Москвы заключил под стражу Евгения Ерзунова, которого обвиняют в угрозах Алексею Криворучко — судье по делу актера Павла Устинова.

По версии следствия, Ерзунов написал твит с угрозами Криворучко. По словам Григория Червонного, адвоката другого фигуранта дела Сергея Половца, это был твит «Судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть».

Ерзунов признал вину. Судебное заседание о мере пресечения прошло в закрытом режиме.

Накануне суд арестовал арестовал второго обвиняемого по делу об угрозах судье Криворучко Алексея Вересова. Третьего фигуранта Сергея Половца отпустили под подписку о невыезде. Он признал вину и дал показания против Ерзунова, чей твит про судью он ретвитнул.

Дело об угрозах судье Криворучко По обвинению в угрозах судье по «московскому делу» задержаны три человека. В телесюжетах их сравнивают с убийцами

Судья Алексей Криворучко в сентябре приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы по делу о нападении на росгвардейца. В поддержку Устинова выступили многие знаменитости, после чего Мосгорсуд заменил актеру реальный срок на год лишения свободы условно.

Позднее Мосгорсуд заявил о травле судьи Криворучко в СМИ и в соцсетях.