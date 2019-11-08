Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным по о драках, вышел из колонии в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Протасовицкий находился под стражей с октября 2018 года. В мае 2019-го суд приговорил его к году и пяти месяцам колонии. В октябре Протасовицкому отказали в условно-досрочном освобождении.

Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года колонии по делу о драках, Павел Мамаев — один год и пять месяцев. Их прошения об УДО были удовлетворены. Все трое вышли на свободу 17 сентября.