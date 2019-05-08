Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в октябре 2018 года поучаствовали в двух драках. Одна из них произошла в «Кофемании». Там Кокорин ударил стулом директора департамента Минпромторга Дениса Пака. С тех пор спортсмены находились в СИЗО.

Спустя семь месяцев после инцидента Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Кокорина — к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а орудие преступления (то есть стул!) — к высшей мере наказания. Уничтожению.

Некоторым решение суда в отношении стула показалось чересчур суровым. Другие же стали придумывать способы его казни.

Но зачем вообще нужно уничтожать стул?!

Уголовно-процессуальный кодекс действительно предусматривает уничтожение орудия преступления, но только в случае, когда оно принадлежит обвиняемому. В этом случае стул — собственность «Кофемании». Более того: ранее в суде выяснилось, что стул, оформленный как орудие преступления, может быть не тем, которым ударили Пака.

Менеджер «Кофемании» Алексей Копылов рассказал, что после драки стул отремонтировали и вернули в зал — отличить его от остальных было невозможно. Когда следователи пришли изымать стул, они пригрозили закрыть ресторан для проверки всей мебели, но, подойдя к первому попавшемуся стулу, просто забрали его. «Все равно какой, давайте этот возьмем», — процитировал Копылов разговор следователей.