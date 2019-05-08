Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Пресненский суд назначил футболисту Александру Кокорину наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Павел Мамаев приговорен к 1 году и пяти месяцам лишения свободы, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Суд счел доказанной вину Мамаева и Кокорина в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве, однако решил, что они действовали без предварительного сговора, смягчив таким образом обвинение.

Двум другим фигурантам — брату Александра Кокорина Кириллу и другу футболистов Александру Протасовицкому — суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев и 1 года и пяти месяцев колонии соответственно.

День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом, братьям Александру и Кириллу Кокориным, если бы приговор вступил в силу немедленно, оставалось бы отбыть по 7,5 месяца, а Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — по 6,5 месяца. Футболисты также могут сразу же после вступления приговора в силу просить об условно-досрочном освобождении.

Обвинение просило приговорить Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии. Такое же наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии обвинение запрашивало для Кирилла Кокорина и Протасовицкого. Фигуранты дела признавали свою вину лишь частично.