Кричали «гангнам стайл» и «убью», обзывали китайцем. Чиновник Пак дал показания на суде по делу Кокорина и Мамаева

Шумная компания, в которой были Кокорин и Мамаев, нарушала нормы поведения. Одна из девушек стала целоваться с Кокориным и положила его голову на колени в область паха — это выглядело неприятно. Я услышал выкрики «гангнам стайл» и пытался абстрагироваться от произошедшего, но в конце концов спросил, обращено ли это ко мне. Своими компания дала понять мне, что да. Я корректно сделал замечание, без агрессии, после чего Александр Кокорин подошел и ударил меня стулом. Ему было весело. Потом он отошел. Были выкрики «убью» и «повезло, что остался жив». Мне было больно, я испытывал страдания. Когда компания уходила, Кирилл Кокорин опять повторил, что я китаец, это сопровождалось нецензурными выражениями. Если в издевательском тоне, то слово «китаец» это, наверное, оскорбление.

Пересказ выступления Дениса Пака сделан по онлайну «Медиазоны».

Фото в анонсе: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»