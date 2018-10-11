Чиновник Минпромторга Денис Пак сам меня спровоцировал, неоднократно нецензурно оскорбив. После этого я ударил его один раз. Потом мы принесли друг другу извинения, конфликт был исчерпан. В других инцидентах в тот день я не участвовал. После допроса я хотел публично извиниться, но мне не дали такой возможности. Мы с Мамаевым пили только пиво, никаких крепких напитков. Наркотики мы не употребляем вообще — мы профессиональные спортсмены и регулярно сдаем анализы. Мы с Мамаевым раскаиваемся в содеянном. На условия содержания в изоляторе временного содержания мы не жалуемся.

Позиция Александра Кокорина пересказана со слов его отчима, адвоката и посещавших его в изоляторе членов ОНК.