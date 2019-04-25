«Сговор был только в том, чтобы поехать завтракать». Максимально короткий пересказ показаний Мамаева и Кокорина в суде

Павел Мамаев: Когда водитель назвал нас петухами, это огорчило — не немножко, а множко. Я бы так незнакомого человека никогда не назвал. Намерений бить заранее и не было, но ситуация вспыхнула как спичка. Мы хотели поесть, а не выяснять отношения. первый ударил, мои действия были ответными. Хулиганства не было, была личная ситуация, в которой я повел себя неправильно. Нас было десять человек, а здесь сидит четыре — если мы группа лиц, то здесь должны все сидеть. Начала конфликта с я не видел. начал отталкивать меня, и я ответил. Я раскаиваюсь.

Александр Кокорин: Сговор был у нас только в том, чтобы поехать позавтракать. Мамаев ударил Соловчука в ответ на удар, сто процентов. В «Кофемании» я клал ноги на стол, потому что из-за травмы мне некомфортно сидеть. Я не знаю, почему девушка и мой друг садились ко мне на колени, я их об этом не просил. Пак оскорблял моих друзей, я взял стул, чтобы сесть и поговорить, но он оскорбил меня — и я машинально нанес ему удар. Накопились нервы и усталость. Потом я извинился раза четыре, мы пожали руки. Я просил не снимать конфликт, чтобы не повторилась ситуация . Я улыбался, потому что я с рождения такой.

Источники: «Медиазона», «Чемпионат».

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA