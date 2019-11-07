«Работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями». Shortparis выпустили клип о насилии

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на заглавную композицию со своего нового альбома «Так закалялась сталь».

Главным героем видео стал молодой военнослужащий: он избивает сослуживцев и случайных знакомых, играет окровавленным в компьютерные игры, а затем делает себе харакири.

«Насилие стало одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой. Сценарий клипа, как и в случае с предыдущей работой, был написан летом. Но вновь работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями. В разгар съемок „Страшно“ случился теракт в Керчи, а на этапе монтажа нового клипа произошли кровавые события в Забайкальском крае и в Хабаровске, что даже без нашего желания привносило в видео дополнительные смыслы», — пояснили музыканты.

Внимание! Видео содержит сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.

Shortparis — Так закалялась сталь Shortparis

Третий студийный альбом Shortparis «Так закалялась сталь», вышедший 1 ноября, можно послушать на всех стриминговых платформах.