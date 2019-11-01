«Движение от глянцевых форм к протесту»: послушайте новый альбом Shortparis «Так закалялась сталь»

Петербургская группа Shortparis — одна из лучших концертных команд России прямо сейчас — выпустила свой третий студийный альбом под названием «Так закалялась сталь».

В него вошли девять треков, среди которых, как уже известные хиты «Страшно» и «Стыд», так и новые «Нелюбовь», «Отвечай за слова» и «Жизнь за царя».

Альбом доступен для прослушивания в стриминговых сервисах Apple Music, Google Play, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыка».

Сами музыканты охарактеризовали свою работу как «композицию из разнородных частей», выстроенную как «движение от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры».