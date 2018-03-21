Петербургская группа Shortparis играет сумеречный театрализованный арт-панк и более всего славится своими концертами, которые по мощи и воздействию на публику походят на шаманские ритуалы. Новая песня Shortparis «Стыд» удачно транслирует эту живую энергию и в записи. «Медуза» представляет премьеру клипа на «Стыд» с комментариями его создателей.

Shortparis





Участники группы Shortparis

Во многом «Стыд» — имитация поп-клипа. Независимая музыкальная сцена очень болезненно относится к приемам массовой культуры, стыдится и табуирует их. Это серьезная проблема. Часто «андеграундный артист» скован в выборе художественных средств и образов. В итоге, отрицая мейнстримовые клише, он лишь воспроизводит однообразные субкультурные стандарты.

В этом видео замешаны разные визуальные коды: с одной стороны, синхронный танец и рафинированная глянцевая картинка; с другой, не менее банальная «заброшка» [заброшенные здания], читка в камеру и иронично болтающийся в воздухе шнур неподключенной электрогитары. Их нарочитое столкновение и анализ — одна из задач Shortparis.

А «сюжет» клипа сам по себе. Он прост и, по сути, сводится к акту напряженного вглядывания, всматривания. В конце концов, перед глазами что-то появляется, но, честно говоря, это «что-то» уже второстепенно по отношению к смотрящему и его ожиданиям.

Инга Шепелева

режиссер, монтажер

Все, что я хотела от этого видео, — чтобы мы смогли что-то разглядеть в надвигающейся темноте. В результате получилось довольно бодрое и ритмичное видео, где все, захлебываясь и любуясь собственным отражением, мелькает и тонет на пути к главному. Я люблю темноту, землю и роскошь — бесполезную, разрушительную и бессмысленную, как все штампы, стандарты и приемы, которых мы ничуть не боялись.