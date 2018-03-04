В конце 2000-х дуэт «Ночные грузчики» перепахал своим мизантропическим рэпом некоторое количество российских умов — а потом пропал. Евгений Алехин продолжил бунтовать против системы в группе «Макулатура», а Михаил Енотов полностью сменил идеологический вектор и ударился в православие. Теперь они воссоединились — но на общий дух «Ночных грузчиков» эта захватывающая история повлияла мало: они по-прежнему исполняют под невзрачную электронику угрюмые стихи о том, что жизнь бессмысленна, а люди бессильны перед вездесущей системой. На дистанции это довольно утомительно, но отдельные песни по-своему любопытны: скажем, эта — нечто среднее между рассказами писателя Юрия Мамлеева и рубрикой «Срочно в номер» в газете «Московский Комсомолец».