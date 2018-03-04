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Шевчук, Уайнхаус, The Kills — а еще песни про стыд и про мужские приставания «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — добрый Юрий Шевчук, злые The Kills, молодая Эми Уайнхаус, печальные Chvrches, а также лучшая российская концертная группа и лучший российский гитарист. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Эми Уайнхаус «My Own Way»
В 2001 году 17-летняя Эми Уайнхаус пришла на студию к продюсеру Джилу Кэнгу, чтобы он помог ей записать песню, которая могла бы привлечь внимание британских лейблов. Кэнг вместе с напарниками написал «My Own Way»; дальнейшее — история (хотя до успеха Уайнхаус оставалось еще два года). Получилась, конечно, безделка, но по-хорошему легкая и привязчивая. Кроме того, не исключено, что это последняя новая песня одной из главных поп-исполнительниц XXI века, которую мы когда-либо услышим.
«ДДТ» «Любовь не пропала»
Новый клип «ДДТ» вышел ровно в тот момент, когда Владимир Путин в Манеже рассказывал о новом российском оружии. Очень характерное совпадение: Юрий Шевчук продолжает красиво и гордо бороться за добро в стране, где от него, кажется, остались только кулаки.
The Kills «List of Demands (Reparations)»
Элисон Моссхарт и Джеймс Хинс не теряют хватку: хлесткий злой рок, аскетичная энергетика, клип про отношения как тюрьму — что логично, поскольку композиция представляет собой кавер на социального рэпера Сола Уильямса. Лучше, чем очередная новая песня Джека Уайта, написанная 12 лет назад для The White Stripes (впрочем, вот ссылка и на нее).
«Интурист» «Мужчина моего отца»
«Интурист» — новый проект Евгения Горбунова, одного из самых изобретательных и влиятельных людей в российской независимой музыке последнего десятилетия (вот неполный список его групп: NRKTK, «ГШ», Interchain, Stoned Boys). «Интурист», как объясняет сам музыкант, — это максимально спонтанный, дикий и иррациональный проект, который, судя по немногочисленным существующим записям, пока в основном выливается во вспыльчивый пост-панк. Обратите особое внимание на гитару — интереснее, чем Горбунов, с этим инструментом в России сейчас никто не обращается.
Chvrches и Мэтт Бернингер «My Enemy»
Предыдущая песня шотландской группы укладывалась в их обычную (и рабочую) формулу хорошо сочиненной восьмидесятнической поп-музыки. На этот раз все более интересно: печальный медленный танец, обогащенный трагическим голосом вокалиста The National Мэтта Бернингера.
«Ночные грузчики» «Начистоту»
В конце 2000-х дуэт «Ночные грузчики» перепахал своим мизантропическим рэпом некоторое количество российских умов — а потом пропал. Евгений Алехин продолжил бунтовать против системы в группе «Макулатура», а Михаил Енотов полностью сменил идеологический вектор и ударился в православие. Теперь они воссоединились — но на общий дух «Ночных грузчиков» эта захватывающая история повлияла мало: они по-прежнему исполняют под невзрачную электронику угрюмые стихи о том, что жизнь бессмысленна, а люди бессильны перед вездесущей системой. На дистанции это довольно утомительно, но отдельные песни по-своему любопытны: скажем, эта — нечто среднее между рассказами писателя Юрия Мамлеева и рубрикой «Срочно в номер» в газете «Московский Комсомолец».
Слушать новый альбом «Ночных грузчиков» целиком: Apple Music, Google Play, «ВКонтакте»
The Breeders «Nervous Mary»
Виднейшая женская группа альтернативного рока конца 1980-х выпустила первый за десять лет альбом — и не подвела. В новых песнях та же грубость звука и то же по-хорошему неуютное сочетание драйва с отрешенностью.
Слушать новый альбом The Breeders «All Nerve» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Стелла Доннелли «Mechanical Bull»
Австралийская исполнительница с акустической гитарой и мощнейшей песней, пронзительно и зло излагающей женскую точку зрения на нежелательное мужское внимание. Клип такой же красивый и наглядный, как песня, — а за самой Доннелли стоит и дальше следить.
Shortparis «Стыд»
Петербуржцы Shortparis — возможно, лучшая на сегодня молодая российская концертная группа. В студийные записи их перверсивная театрализованная эстетика переносится не без потерь, но «Стыд» с его оперным декадансом и эпилептическим грувом — счастливое исключение.
Ричард Янгс «Nebulosity»
Британец Ричард Янгс за последние десятилетия записал несколько десятков альбомов с разными людьми и в разных жанрах — от муторного эмбиента до аморфного фолка. Герой высоколобых музыкальных изданий вроде журнала The Wire, Янгс умеет писать совершенно дивные песни: странные, нервные, как будто голые — и одновременно нежные и мелодичные. Новый альбом музыканта «Belief» как раз из них и состоит — и это одна из лучших записей, которые мы слышали в 2018-м.
Слушать альбом Ричарда Янгса «Belief» целиком: Apple Music, Google Play