Харьковчанину Кириллу Бледному 20 лет, и его группа «Пошлая Молли» — самое громкое, что случилось в области русскоязычной музыки с гитарами за последние полтора года; подтверждение тому — концерты по всей России и Украине, 300 с лишним тысяч подписчиков во «ВКонтакте», а также контракт с лейблом Warner. Ключевые черты «Пошлой Молли» — взрывная энергетика, как у группы NRKTK, отказ от иносказаний в пользу похабных откровений, как у ровесников-рэперов, а также почти отчаянный, парадоксальный для такого антуража лиризм. Клип с новейшего мини-альбома — подростковый хоррор, как будто снятый Гошей Рубчинским, — сойдет за манифест.