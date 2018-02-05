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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: «Пошлая Молли», Rhye, Chvrches — а также группа «Давай съедим бабушку»
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — почти никакого хип-хопа, несколько прекрасных девушек, а также отец-основатель канадского построка, нью-йоркские шумовики и группа с лучшим в мире названием. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Пошлая Молли» «Типичная вечеринка с бассейном»
Харьковчанину Кириллу Бледному 20 лет, и его группа «Пошлая Молли» — самое громкое, что случилось в области русскоязычной музыки с гитарами за последние полтора года; подтверждение тому — концерты по всей России и Украине, 300 с лишним тысяч подписчиков во «ВКонтакте», а также контракт с лейблом Warner. Ключевые черты «Пошлой Молли» — взрывная энергетика, как у группы NRKTK, отказ от иносказаний в пользу похабных откровений, как у ровесников-рэперов, а также почти отчаянный, парадоксальный для такого антуража лиризм. Клип с новейшего мини-альбома — подростковый хоррор, как будто снятый Гошей Рубчинским, — сойдет за манифест.
Слушать новой EP «Пошлой Молли» «Грустная девчонка с глазами как у собаки» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Кендрик Ламар и The Weeknd «Pray for Me»
От Кендрика Ламара по-прежнему некуда деваться. Рэпер продолжает показывать детали созданного под его надзором саундтрека к «Черной пантере» — и эту вещь нельзя игнорировать: на одном треке сошлись претенденты на титул короля хип-хопа и короля эстрады (это Абель Тесфайе, он же The Weeknd). И хотя песню трудно назвать большим прорывом, она наверняка поселится в радиоэфирах. Кстати, другой претендент на титул короля эстрады, Джастин Тимберлейк, кажется, из борьбы выбыл — его новый альбом вышел настолько невзрачный, что мы решили здесь его даже не упоминать.
Арсений Креститель «Бен Хорн»
Создатель Padla Bear Outfit и Sonic Death Арсений Морозов — человек, который во многом определил язык независимой российской рок-музыки 2010-х (собственно, какие-то его интонации и лирические модальности можно различить и в той же «Пошлой Молли»). Под именем Арсений Креститель он делает вкрадчивый и афористичный психоделический поп с меткими строчками вроде «цветы покрыты снегом, я занимаюсь бегом и жду, когда режим падет». Пожалуй, альбом «31» — его лучшая запись за последние пару лет. То, что эта песня названа в честь не самого очевидного персонажа «Твин Пикса», — важный бонус.
Слушать альбом Арсения Крестителя «31» целиком: «ВКонтакте»
Chvrches «Get Out»
Первая весточка с третьей пластинки шотландцев, наиболее успешно среди современных британцев воплощающих в жизнь заветы поп-музыки 80-х. Называться альбом будет «Любовь мертва», но по песне так и не скажешь; как это часто получается у Chvrches — это идеальный номер для школьной ретро-дискотеки; под что-то такое могли бы танцевать подросшие герои сериала «Очень странные дела».
Rhye «Taste»
Группа Rhye за пять лет, прошедших с момента выхода первого альбома, успела превратиться из дуэта в сольный проект канадца Майка Милоша — но, кажется, музыке это только на пользу. Это все такие же мягкие, интимные и нежные песни, многим обязанные Шаде, зато теперь здесь больше органики — деликатные струнные и духовые музыке Rhye очень идут.
Слушать новый альбом Rhye «Blood» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Ефрем Менук «Pissing Stars»
Создатель канадских построк-групп Godspeed You! Black Emperor и Silver Mt. Zion Ефрем Менук понимает музыку как способ преодолеть отчуждение, навязанное людям капиталистической цивилизацией. Для него — это возможность почувствовать родство, общность, близость с другими. Занятие это обреченное, отчего в песнях Менука всегда отчаяния не меньше, чем надежды; тем они и пронимают. Сольный альбом музыканта — в общем, о том же, и это снова работает.
Слушать новый альбом Ефрема Менука «Pissing Stars» целиком: Apple Music, Google Play
Letʼs Eat Grandma «Hot Pink»
Плохую группу не назовут «Давай съедим бабушку» — уроженки Норвича играют диковатый арт-поп, как будто сочиненный какими-то хитрыми мифологическими существами из английских таинственных лесов. Их новый сингл еще и спродюсировала авангардистка от танцполов по имени Софи — получилось совсем здорово.
Girlpool «Picturesong»
Воздушная баллада в исполнении замечательного девичьего дуэта из Калифорнии — еще и при участии Девонти Хайнса из Blood Orange. Girlpool — из тех групп, что блестяще умеют разыгрывать в песнях смену уровней громкости; обязательно дослушайте эту вещь до конца.
A Place to Bury Strangers «Never Coming Back»
Ценители гитарных примочек, добывающие из них лютое и заразительное электричество, бруклинцы A Place to Bury Stranges обновили состав, но не изменили себе — в новой песне снова процветает оглушительный мрак. Это еще один случай, когда стоит дослушать композицию до конца — и дождаться, пока группа начнет высекать из своих инструментов искры.
Рэй Моррис «Reborn»
Очень хороший электропоп в исполнении 25-летней уроженки провинциального британского города Блэкпула. Оттуда же родом певица Литл Бутс, и если вы ее помните, это неплохой референс; впрочем, тут можно проводить параллели хоть с ранней Бьорк (в смысле одновременно аскетичного и массивного электронного звука), хоть с Кейт Буш (в смысле общего лиро-эпического антуража).
Слушать новый альбом Рэй Моррис «Someone Out There» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»