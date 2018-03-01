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Юрий Шевчук

лидер «ДДТ»

Мы познакомились с Ильей Дураповым в интернете. Он танцор с великолепной пластикой, участвовал как мим в нашей программе «История звука». Позже он предложил идею клипа, и мы согласились. Съемки прошли легко: мы с группой «ДДТ» проехались один раз в автобусе — а дальше Илья сделал все сам. Вышла простая и светлая история любви парня и девчонки, плюс несколько кадров из нашего концерта в Москве. Сейчас достаточно много цинизма и пафоса, хочется больше душевности и чуткости, и, как мне кажется, видео вышло добрым и человечным, что в наше время — неплохая альтернатива.