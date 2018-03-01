«ДДТ» — «Любовь не пропала». Премьера клипа на «Медузе»
Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Любовь не пропала». Съемки проходили в Санкт-Петербурге; действие клипа почти целиком разворачивается в автобусе, который едет по Петроградскому району. Режиссером выступил поклонник «ДДТ», участник шоу «Танцы на ТНТ» Илья Дурапов. «Медуза» представляет клип с комментарием лидера группы Юрия Шевчука.
Юрий Шевчук
лидер «ДДТ»
Мы познакомились с Ильей Дураповым в интернете. Он танцор с великолепной пластикой, участвовал как мим в нашей программе «История звука». Позже он предложил идею клипа, и мы согласились. Съемки прошли легко: мы с группой «ДДТ» проехались один раз в автобусе — а дальше Илья сделал все сам. Вышла простая и светлая история любви парня и девчонки, плюс несколько кадров из нашего концерта в Москве. Сейчас достаточно много цинизма и пафоса, хочется больше душевности и чуткости, и, как мне кажется, видео вышло добрым и человечным, что в наше время — неплохая альтернатива.