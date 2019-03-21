Новым героем ютьюб-шоу #ещенепознер, запущенном создателями «Открытой библиотеки», стал лидер петербургской инди-группы Shortparis Николай Комягин. Вместе с ведущим передачи Николаем Солодниковым он поговорил о российской провинции и переезде из Новокузнецка, возможной пользе от цензуры в творчестве, знакомстве с Кириллом Серебренниковым и «политическом комфорте» Алексея Навального. Также Комягин рассказал о своем отношении к «Гражданской обороне».

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