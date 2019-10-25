В Забайкальском крае солдат-срочник убил восьмерых сослуживцев. Главное

В Забайкальском крае солдат-срочник убил восьмерых сослуживцев. Инцидент произошел в воинской части 54160, расположенной в ЗАТО Горный. Минобороны официально сообщило, что военнослужащий открыл огонь из табельного оружия при смене караула. СК назвал его имя — это 20-летний Рамиль Шамсутдинов. Среди погибших — двое офицеров, пять срочников и один контрактник. По данным телеграм-канала Life Shot, сначала он выстрелил в одного из офицеров, а потом, когда остальные находившиеся рядом военные легли на пол, он начал стрелять в них. Помимо восьмерых погибших, два человека получили ранения, в Минобороны подчеркивают, что их жизни ничего не угрожает, но СК при этом называет их состояние тяжелым. Опубликован неофициальный список фамилий погибших.

Как стрелявший солдат был пойман, пока неясно. Life Shot сообщает, что стрелка обезвредили сами военные, и уже к моменту прибытия полиции он был связан. По данным Mash, напротив, стрелявший покинул территорию базы с автоматом, и в городе «устроили целую спецоперацию по его поимке». Сейчас Шамсутдинов задержан, источник «Интерфакса» сообщает, что в ближайшее время его отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Минобороны настаивает, что стрельба не связана с конфликтом на службе. В Минообороны заявили, что солдат мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами и не имел никакого отношения к службе. В то же время Life Shot со ссылкой на источник указывает, что причиной стрельбы стали неуставные отношения. Для расследования инцидента в Забайкальский край направлена комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра Андреем Картаполовым, а также сотрудники военной прокуратуры. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В последний раз в России военный убивал сразу нескольких сослуживцев в сентябре 2017 года. Тогда на полигоне в Амурской области ефрейтор Гасан Абдулахадов застрелил офицера и двух солдат — он скрылся и позже был убит при попытке задержания. Всего за последние десять лет было три случая убийства военнослужащими в России нескольких своих сослуживцев.

Григорий Левченко