Братьев Ананьевых обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и более полумиллиарда долларов
Обновление. Суд заочно арестовал братьев Ананьевых.
Бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы обвиняются в растрате имущества банка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Об этом представитель СК заявил на судебном заседании по заочному аресту Ананьевых, сообщает «Интерфакс».
Уголовное дело о растрате против Ананьевых возбуждено по заявлению Промсвязьбанка. Как пояснили в банке, СК расследует несколько эпизодов незаконной деятельности бизнесменов, в частности, хищение кредитных досье и совершение 24 сделок купли-продажи акций за день до ввода временной администрации. Промсвязьбанк проходит по делу потерпевшим.
Кроме дела о растрате, СК также расследует в отношении Ананьевых дело об отмывании денег; по нему обвинение бизнесменам еще не предъявили.
Ананьевы находятся за рубежом и объявлены в международный розыск, сообщает ТАСС.
Центробанк начал санацию Промсвязьбанка в декабре 2017 года. В банке были обнаружены нарушения в отчетности и факты уничтожения кредитных досье. Совладельцы банка Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России.
В декабре 2018-го Промсвязьбанк подал к Ананьевым иск о возмещении убытков на рекордные 282 миллиарда рублей. В рамках иска было арестовано имущество бизнесменов, в том числе картины из Института русского реалистического искусства, основанного Алексеем Ананьевым.
Институт объявил о закрытии. Позднее стало известно о пропаже картин, которые хранились в нем и были арестованы по иску Промсвязьбанка.