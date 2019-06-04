В Москве закрылся Институт русского реалистического искусства. Суд арестовал активы его основателя

Институт русского реалистического искусства, основанный бизнесменом Алексеем Ананьевым, объявил о своем закрытии.

«Музей закрыт на неопределенное время. Приносим извинения», — говорится на его сайте.

30 мая Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы братьев в рамках , владельцами которого они были.

ИРРИ был основан Ананьевым в 2011 году в здании бывшей фабрики на Дербеневской набережной в Москве. В нем, в частности, находится коллекция живописи Ананьева, которую он начал собирать в 2000 году. Картины, находящиеся в оперативном управлении музея, также попали под арест.