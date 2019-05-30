Суд арестовал имущество братьев Ананьевых по иску Промсвязьбанка на 282 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Среди арестованного имущества Ананьевых два самолета Bombardier Challenger 650, земельные участки, акции, несколько автомобилей и квартир, а также картины, которые находятся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства в Москве. Кроме того, арестованы активы бывших топ-менеджеров и должностных лиц Промсвязьбанка.
Суд вынес решение об аресте имущества по иску Промсвязьбанка о возмещении убытков; его сумма составляет рекордные 282 миллиарда рублей. Иск был подан в декабре 2018 года. В банке отмечали, что ведут работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками за границу.
В декабре 2017 года Центробанк начал санацию Промсвязьбанка, где были обнаружены нарушения в отчетности и факты уничтожения кредитных досье. Совладельцы банка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России. Дмитрий Ананьев заявлял, что Центробанк поставил перед Промсвязьбанком невыполнимые условия по созданию резервов.
Минфин объявил, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для оборонзаказа и крупных госконтрактов. Главой временной администрации Промсвязьбанка стал сын бывшего премьер-министра России Петр Фрадков.