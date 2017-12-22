Совладелец Промсвязьбанка уехал из России. Неделю назад ЦБ объявил о санации банка

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил анонимный источник на рынке. По данным РБК, 21 декабря банкир вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Лондон.

Неделю назад, 15 декабря, ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, занимающего девятое место по величине активов в России. Кредитная организация будет санироваться за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Предварительно ЦБ оценивал потребность в докапитализации банка на 100-200 миллиардов рублей.

Зампред ЦБ Василий Поздышев объявил 22 декабря, что в Промсвязьбанке были выявлены признаки незаконных действий менеджмента, на основании которых готовится обращение в правоохранительные органы. В частности, временная администрация обнаружила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей.

Также обнаружено, что в банке финансировали собственные субординированные обязательства посредством сделок репо без отражения этого в отчетности. Объем этих обязательств примерно совпадает с суммой кредитов «пропавших» кредитных досье.

«Сами сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, которому Дмитрием Ананьевым 12 декабря была выдана доверенность на проведение данных сделок. Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи „пропавших“ кредитных досье от 14 декабря», — цитирует слова Поздышева «Интерфакс».