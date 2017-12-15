ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится», — подчеркивается в заявлении ЦБ.

Промсвязьбанк занимает, по данным ЦБ РФ, 9 место в России по величине активов и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Активы банка, говорится в сообщении регулятора, составляли на 1 декабря 1,3 триллиона рублей. Клиентами банка являются более 2,7 миллиона юридических лиц и 2,5 миллиона физических лиц.

Ранее о том, что ЦБ планирует ввести в Промсвязьбанке временную администрацию и, возможно, провести санацию, сообщали «Ведомости» и «Коммерсант». В Промсвязьбанке в ответ призвали «не обращать внимание на статьи».

Промсвязьбанк упоминался в письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, который в августе предупредил о возможных проблемах в ряде российских банков. В еще двух банках из письма аналитика «Альфа-Капитала» — «Открытии» и Бинбанке — ЦБ уже проводит санацию.

Санация с привлечением Фонда консолидации банковского сектора подразумевает, что ЦБ станет владельцем как минимум 75% банка, проходящего процедуру финансового оздоровления.