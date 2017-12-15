В Промсвязьбанке призвали не обращать внимание на сообщения о возможной санации

Продолжение ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка

В Промсвязьбанке заявили, что продолжают работу в обычном режиме и призывали не обращать внимание на публикации СМИ о санации.

«Внимание на статьи обращать не стоит, вы можете в любое время открыть вклад или заказать нужные продукты банка, которые вам необходимы», — сообщили РИА Новости в колл-центре банка.