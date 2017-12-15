В Промсвязьбанке призвали не обращать внимание на сообщения о возможной санации
В Промсвязьбанке заявили, что продолжают работу в обычном режиме и призывали не обращать внимание на публикации СМИ о санации.
«Внимание на статьи обращать не стоит, вы можете в любое время открыть вклад или заказать нужные продукты банка, которые вам необходимы», — сообщили РИА Новости в колл-центре банка.
«Ведомости» и «Коммерсант» сообщили, что Центробанк принял решение о введении в Промсвязьбанке временной администрации. «Коммерсант» не исключает, что в банке может быть проведена процедура санации.
Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов.
Промсвязьбанк вместе с МКБ, «Открытием» и Бинбанком упоминался в письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, который в августе предупредил о возможных проблемах в ряде российских банков.
В «Открытии» и Бинбанке ЦБ, по состоянию на середину декабря, проводит процедуру санации. Финансовое оздоровление банков проходит по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предусматривает, что ЦБ получит в санируемых банках долю как минимум 75% (при условии отсутствия «дыр» в капитале кредитной организации).