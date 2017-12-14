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«Ведомости» узнали о планах ЦБ ввести временную администрацию в Промсвязьбанке

Ведомости
20:51, 14 декабря 2017
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Центробанк намерен ввести временную администрацию в Промсвязьбанке, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к банку и к его акционерам.

По данным одного из источников, «представители ЦБ будут в банке уже в пятницу», пишет газета.

Ранее издание сообщало, что Центробанк потребовал увеличить резервы примерно на 100 миллиардов рублей. Один из владельцев банка Дмитрий Ананьев тогда заявил, что учреждение ведет с ЦБ диалог и что он надеется на «конструктивное и здравое решение».

На вечер 14 декабря была запланирована встреча Ананьева с представителем ЦБ, ее результаты пока неизвестны.

«Ведомости» отмечают, что 14 декабря на Московской бирже с акциями банка прошли «аномальные» сделки на 16,5 миллиарда рублей, хотя в среднем с начала года оборот торгов составляет 2,5 миллиона. Акции банка за день подешевели на 7,4%.

Аномальные торги наблюдались и с акциями «ФК Открытие» незадолго до ввода временной администрации. Тогда банк «Траст» купил акции «ФК Открытие» у пенсионных фондов группы — примерно на 40 млрд руб.

Ведомости
Промсвязьбанк — один из крупнейших банков России. Согласно сайту «Банки.ру», на 1 ноября он занимал десятое место по величине активов в стране.
О возможных проблемах в Промсвязьбанке в августе писал клиентам «Альфа капитала» аналитик Сергей Гаврилов. В Промсвязьбанке тогда заявили, что рассылка напоминает попытку очернить конкурентов. В письме также упоминались МКБ, «Открытие» и Бинбанк; в последних двух банках с тех пор по просьбе акционеров была начата санация.

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