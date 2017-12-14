«Ведомости» узнали о планах ЦБ ввести временную администрацию в Промсвязьбанке
Центробанк намерен ввести временную администрацию в Промсвязьбанке, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к банку и к его акционерам.
По данным одного из источников, «представители ЦБ будут в банке уже в пятницу», пишет газета.
Ранее издание сообщало, что Центробанк потребовал увеличить резервы примерно на 100 миллиардов рублей. Один из владельцев банка Дмитрий Ананьев тогда заявил, что учреждение ведет с ЦБ диалог и что он надеется на «конструктивное и здравое решение».
На вечер 14 декабря была запланирована встреча Ананьева с представителем ЦБ, ее результаты пока неизвестны.
«Ведомости» отмечают, что 14 декабря на Московской бирже с акциями банка прошли «аномальные» сделки на 16,5 миллиарда рублей, хотя в среднем с начала года оборот торгов составляет 2,5 миллиона. Акции банка за день подешевели на 7,4%.
Аномальные торги наблюдались и с акциями «ФК Открытие» незадолго до ввода временной администрации. Тогда банк «Траст» купил акции «ФК Открытие» у пенсионных фондов группы — примерно на 40 млрд руб.