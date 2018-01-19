Банк для оборонзаказа создадут на базе Промсвязьбанка. Его возглавит сын бывшего премьера Фрадкова

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — отметил А.Силуанов.