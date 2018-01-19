Банк для оборонзаказа создадут на базе Промсвязьбанка. Его возглавит сын бывшего премьера Фрадкова

Интерфакс
12:27, 19 января 2018
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Министр финансов России Антон Силуанов объявил, что опорный банк для оборонзаказа и крупных госконтрактов будет создан на базе санируемого Промсвязьбанка.

Его руководителем будет назначен Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра России, ныне возглавляющий Российский экспортный центр.

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — отметил А.Силуанов.

Интерфакс
18 января Минфин анонсировал создание банка, призванного проводить расчеты с оборонными предприятиями и выделять им кредиты. Ранее в СМИ сообщалось о планах изменить обеспечение оборонной отрасли для защиты банков от возможных санкций США. В октябре 2017 года Госдеп опубликовал список российских компаний, включая крупнейшие оборонные холдинги, сотрудничество с которыми влечет санкции.
О санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора было объявлено 15 декабря 2017 года. Предварительно ЦБ оценивал потребность в докапитализации банка на 100-200 миллиардов рублей. Регулятор также сообщил, что временная администрация выявила в Промсвязьбанке факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей.

Санация Промсвязьбанка

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