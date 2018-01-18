В России создали специальный банк для оборонзаказа и крупных госконтрактов

Министерство финансов объявило о создании опорного банка «для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам».

Новый банк должен будет проводить расчеты с оборонными предприятиями и выделять им кредиты. Для него будет создана сеть отделений, предназначенная специально для оборонной промышленности.

Ведомство не привело никаких других пояснений того, зачем создается новый банк и почему указанные функции не могут продолжать выполнять обычные банки.