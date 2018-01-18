В России создали специальный банк для оборонзаказа и крупных госконтрактов

Министерство финансов РФ
13:02, 18 января 2018
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Министерство финансов объявило о создании опорного банка «для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам».

Новый банк должен будет проводить расчеты с оборонными предприятиями и выделять им кредиты. Для него будет создана сеть отделений, предназначенная специально для оборонной промышленности.

Ведомство не привело никаких других пояснений того, зачем создается новый банк и почему указанные функции не могут продолжать выполнять обычные банки.

Ранее российские СМИ писали, что для защиты банков от санкций обеспечение оборонной отрасли планируется изменить. В качестве вариантов рассматривалось создание нового банка или перевод всех платежей в Федеральное казначейство.
По новым правилам США могут ввести санкции против любой компании, которая ведет дела с предприятими из списка Госдепа, куда вошли крупнейшие оборонные холдинги.
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