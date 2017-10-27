Госдепартамент США составил список российских граждан и компаний, которым грозят санкции

Внешнеполитическое ведомство США завершило работу над списком российских граждан и компаний, в отношении которых планируется ввести санкции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Ноерт.

.@statedeptspox provides an update on the Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017. #Russia pic.twitter.com/IwlyoB0QC4 — Department of State (@StateDept) October 26, 2017

В список, напомнила она, вошли физические и юридические лица, связанные с российской обороной и спецслужбами.

В ближайшее время список будет передан на утверждение в Конгресс США и опубликован на сайте Госдепартамента. Пока содержание списка не разглашается, заявила Ноерт.

В свою очередь газета The New York Times опубликовала вариант санкционного списка российских компаний, оказавшийся в ее распоряжении. В список вошли 33 предприятия, включая концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», «Ижмаш», «МиГ», «Туполев» и «Сухой», а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ и четыре «разведывательные» организации.