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Госдепартамент США составил список российских граждан и компаний, которым грозят санкции

Госдепартамент США
05:13, 27 октября 2017
Надежный источник

Внешнеполитическое ведомство США завершило работу над списком российских граждан и компаний, в отношении которых планируется ввести санкции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Ноерт.

В список, напомнила она, вошли физические и юридические лица, связанные с российской обороной и спецслужбами.

В ближайшее время список будет передан на утверждение в Конгресс США и опубликован на сайте Госдепартамента. Пока содержание списка не разглашается, заявила Ноерт.

В свою очередь газета The New York Times опубликовала вариант санкционного списка российских компаний, оказавшийся в ее распоряжении. В список вошли 33 предприятия, включая концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», «Ижмаш», «МиГ», «Туполев» и «Сухой», а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ и четыре «разведывательные» организации.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России. 
Указ предусматривал, что план ограничительных мер, включая списки лиц, на которые может быть распространено действие санкций, будет представлен до 1 октября. Однако к установленному сроку Госдепартамент список не подготовил. Как поясняла Ноерт 24 октября, составление перечня граждан и компаний из РФ, которым грозят санкции, потребовало дополнительного времени.
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