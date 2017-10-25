Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Госдепартамент США назвал причину задержки в подготовке новых санкций в отношении России

Госдепартамент США
05:17, 25 октября 2017
Надежный источник

Госдепартамент США занимается подготовкой нового списка граждан России и российских компаний, в отношении которых планируется ввести санкции, однако на это требуется дополнительное время.

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Ноерт, объясняя, почему новый санкционный список не был готов к 1 октября, как это предполагалось указом президента Дональда Трампа.

Госдепартаменту, напомнила Ноерт, предстоит определить список лиц и организаций, связанных с российской обороной и спецслужбами, в отношении которых планируется ввести санкции. Кроме того, добавила она, Госдепартамент должен разработать инструкции для американских компаний, а также «важных союзников и партнеров по НАТО», которых так или иначе могут затронуть новые санкции.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России. Указ предусматривал, что план ограничительных мер, включая списки лиц, на которые может быть распространено действие санкций, будет представлен до 1 октября.
Указ Трампа, кроме расширения санкционного списка, предусматривает ряд других ограничительных мер, включая запрет американским гражданам и компаниям владеть российскими гособлигациями.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме