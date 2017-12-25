«Удар в спину». Совладелец Промсвязьбанка рассказал об информационных атаках со стороны ЦБ

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявил, что не согласен с решением Центробанка о санации банка и обвинил руководство регулятора в давлении. Об этом Ананьев по Skype рассказал «Ведомостям», не уточняя, в какой стране сейчас находится.

Он назвал заявления зампреда ЦБ Василия Поздышева о пропаже кредитных досье на 109 миллиардов рублей «массовой травлей». Перед публикацией этих заявлений 22 декабря Поздышев разговаривал с Ананьевым по телефону. Такое развитие событий бывший совладелец Промсвязьбанка назвал давлением.

Помимо этого, по словам Ананьева, санации Промсвязьбанка предшествовала информационная атака, в которой «не обошлось без влияния и участия ряда руководящих сотрудников ЦБ». Он добавил, что банку дали только три дня, чтобы создать «неподъемные» резервы.

Ананьев заявил, что уехал из России «на обследование, а заодно отдохнуть и провести новогодние праздники спокойно». Вопрос о возвращении он намерен обсудить с адвокатами.