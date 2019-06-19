Промсвязьбанк сообщил, что из музея Ананьева пропали картины на сотни миллионов рублей

Коллекция картин стоимостью в несколько сотен миллионов рублей исчезла из хранилищ музея Института русского реалистического искусства, основанного бизнесменом Алексеем Ананьевым. Об этом сообщают РБК и RNS со ссылкой на пресс-службу Промсвязьбанка.

Судебные приставы собирались проверить в хранилищах музея картины, ранее арестованные в качестве обеспечительной меры по Промсвязьбанка, но не нашли их.

Сотрудники музея рассказали, что произведения сняли с экспозиции и передали кипрской компании Diolelta Investments Limited, которую в банке связывают с супругой Алексея Ананьева. В Промсвязьбанке считают, что это нарушает запрет Арбитражного суда Москвы.

По иску Промсвязьбанка были арестованы картины таких авторов как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский.

В начале июня Институт русского реалистического искусства объявил о своем закрытии «на неопределенное время». В этом музее хранилась коллекция живописи Ананьева, которую он начал собирать в 2000 году.