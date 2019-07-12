В Москве арестовали замглавы Пенсионного фонда России (ПРФ) Алексея Иванова. Чиновник был задержан 10 июля по подозрению в . Речь идет о сумме не менее чем в 4,4 миллиона рублей. Иванов получил эти деньги в 2017-2018 годах, в обмен обеспечивая заключение контрактов с ПФР, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Чиновник признал вину и подал в отставку. По информации «Коммерсанта», он написал заявление об уходе накануне задержания.

В Пенсионном фонде Иванов курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Он стал замглавы ПФР в 2017 года, но уже в конце 2018 года его функции урезали, утверждает «Коммерсант». По словам одного из собеседников издания, в ПФР были недовольны работой Иванова. Чиновник курировал, в частности, создание системы информирования граждан о потере инвестдохода при досрочной смене негосударственного пенсионного фонда, которая оказалась не готова в срок. В декабре 2018 года «Коммерсант» писал, что Иванова скоро могут уволить.

По делу Иванова задержали Алексея Копейкина, топ-менеджера IT-компании «Техносерв». Она создавала для ПРФ и внедряла в фонде систему виртуальных рабочих мест (только этот контракт, по данным «Коммерсанта», мог принести «Техносерву» около полумиллиарда рублей). Копейкин в компании возглавляет департамент по работе с госструктурам. Его подозревают в . Взяткодателями выступили неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», заявили источники «Коммерсанта».

По данным издания, на причастность к коррупционной схеме проверяется совладелец «Техносерва» . Он основал компанию вместе с братом Дмитрием в 1992 году. Спустя три года они вместе открыли Промсвязьбанк, который в 2017-м попал под санацию ЦБ. После этого братья Ананьевы разделили оставшиеся активы. Алексей получил контроль над «Техносервом». В июне 2018 года он продал 40% акций компании группе ВТБ (сумма сделки не раскрывалась). Через полгода Ананьева, который до этого был гендиректором «Техносерва», отстранили от управления. В ВТБ заявили, что Ананьев и его менеджмент «довели компанию до предбанкротного состояния».

ВТБ обвинил в случившемся команду Ананьева. Представители банка заявили «Коммерсанту», что сейчас «Техносерв» находится под управлением новых менеджеров, «которые занимаются стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень». Задержание Алексея Копейкина в ВТБ назвали частью «процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией». Копейкин, как пишет «Коммерсант», работает в «Техносерве» с 2011 года и считается человеком из команды Ананьева.

Ольга Корелина