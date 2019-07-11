Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердили в правоохранительных органах.

Задержание произошло 10 июля. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР.

Издание TAdviser со ссылкой на источник сообщило, что Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая является ключевой для ПФР. Объем контракта, по словам источника, мог составить 1,5 миллиарда рублей.

Другой собеседник TAdviser отметил, что задержанию Иванова предшествовала выемка документов в ПФР и в офисах ИТ-подрядчиков фонда, компаниях «Техносерв» и «Редсис».

Обновлено. Иванова подозревают в злоупотреблении полномочиями при распределении бюджетных средств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Алексей Иванов стал замглавы ПФР в 2017 году. Он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников издания, с конца 2018 года основные обязанности Иванова в ПФР перешли к другому замглавы фонда Николаю Козлову.