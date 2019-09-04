Фигурант «московского дела» Евгений Коваленко приговорен к трем с половиной годам колонии

Мещанский районный суд приговорил Евгения Коваленко, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на акции протеста в Москве, к трем с половиной годам колонии общего режима.

Прокуратура просила для Коваленко пять лет колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал.

Евгения Коваленко обвиняли в том, что на акции 27 июля он сначала толкнул сотрудника патрульно-постовой службы МВД Евгения Терещенко, а затем бросил урну в сторону сотрудника Росгвардии Максима Салиева.

3 сентября московские суды вынесли первые приговоры фигурантам «московского дела». Владислав Синица получил 5 лет колонии за твит, в котором нашли призывы к расправе над детьми силовиков. Иван Подкопаев и Данил Беглец были признаны виновными в применении насилия к полицейским и получили три и два года колонии соответственно. Уголовное преследование еще пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках было прекращено.

4 сентября был вынесен четвертый приговор по «московскому делу». Кирилла Жукова, попытавшегося на акции 27 июля поднять забрало шлема росгвардейца, суд приговорил к трем годам колонии.