Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии по «московскому делу»

Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков приговорен к трем годам колонии общего режима. Приговор Жукову вынес Тверской районный суд Москвы.

Жуков обвинялся в том, что на акции 27 июля попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. «Лямки [шлема] вдавились в подбородок, было неприятно, больно», — рассказал на суде потерпевший Аскарбек Мадреймов.

Сторона обвинения просила отправить Жукова в колонию на 4,5 года. Кирилл Жуков свою вину не признал.

3 сентября суды в Москве вынесли приговоры первым трем фигурантам «московского дела». В тот же день Следственный комитет объявил, что уголовное преследование пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках прекращено. Еще двум фигурантам, Егору Жукову и Сергею Фомину — была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Егору Жукову также поменяли обвинение — с участия в массовых беспорядках на публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете.