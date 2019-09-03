Трех фигурантов «московского дела» посадили на срок от двух до пяти лет. Еще трех человек продолжают судить
Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит. Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным в экстремизме с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ) за сообщение, в котором Синица рассуждал о последствиях деанонимизации сотрудников правоохранительных органов для их детей. Судебное следствие продолжалось один день, а экспертизу сообщения Синицы проводили люди без профильного филологического образования. В рамках приговора суд также потребовал конфисковать «орудие преступления» Синицы — его белый айфон. Росгвардия поддержала решение суда.
Двое обвиняемых получили сроки по статье о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что распылил газ из баллончика в лицо двум росгвардейцам. Данил Беглец был осужден на два года за то, что толкнул полицейского. Оба подсудимых в ходе следствия признали вину, их дела рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств. На момент публикации этого текста продолжались слушания по делам еще трех человек — Кирилла Жукова и Евгения Коваленко (статья о применении насилия к представителю власти) и Константина Котова (статья о многократном нарушении правил публичных мероприятий).
Уголовное преследование пяти фигурантов дела, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, прекращено. По результатам «объективной правовой оценки всех исследованных материалов» Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Валерия Костенка. Им всем ранее были предъявлены обвинения по статье 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Костенок при этом признал свою вину. Всех бывших фигурантов освобождают из-под ареста, материалы на них переданы из СК в полицию — возможно, их привлекут к административной ответственности.
СК попросил перевести Егора Жукова под домашний арест — и предъявил ему обвинение по новой статье. Студент ВШЭ Егор Жуков, в поддержку которого началась широкая общественная кампания, проходит по статье об участии в массовых беспорядках. Вместе с ним Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО под домашний арест еще одного обвиняемого по той же статье — Сергея Фомина. Одновременно СК предъявил Жукову новое обвинение — в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ).