Трех фигурантов «московского дела» посадили на срок от двух до пяти лет. Еще трех человек продолжают судить

Евгений Коваленко (справа) на заседании суда Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит. Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным в экстремизме с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ) за сообщение, в котором Синица рассуждал о последствиях деанонимизации сотрудников правоохранительных органов для их детей. Судебное следствие продолжалось один день, а экспертизу сообщения Синицы проводили люди без профильного филологического образования. В рамках приговора суд также потребовал конфисковать «орудие преступления» Синицы — его белый айфон. Росгвардия поддержала решение суда.

Двое обвиняемых получили сроки по статье о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что распылил газ из баллончика в лицо двум росгвардейцам. Данил Беглец был осужден на два года за то, что толкнул полицейского. Оба подсудимых в ходе следствия признали вину, их дела рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств. На момент публикации этого текста продолжались слушания по делам еще трех человек — Кирилла Жукова и Евгения Коваленко (статья о применении насилия к представителю власти) и Константина Котова (статья о многократном нарушении правил публичных мероприятий).

Уголовное преследование пяти фигурантов дела, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, прекращено. По результатам «объективной правовой оценки всех исследованных материалов» Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Валерия Костенка. Им всем ранее были предъявлены обвинения по статье 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Костенок при этом признал свою вину. Всех бывших фигурантов освобождают из-под ареста, материалы на них переданы из СК в полицию — возможно, их привлекут к административной ответственности.

СК попросил перевести Егора Жукова под домашний арест — и предъявил ему обвинение по новой статье. Студент ВШЭ Егор Жуков, в поддержку которого началась широкая общественная кампания, проходит по статье об участии в массовых беспорядках. Вместе с ним Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО под домашний арест еще одного обвиняемого по той же статье — Сергея Фомина. Одновременно СК предъявил Жукову новое обвинение — в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Григорий Левченко