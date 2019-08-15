Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле Жуковского. Власти Подмосковья говорили, что ближайший к аэропорту полигон давно закрыт

Не более чем в двух километрах от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский расположена мусороперегрузочная станция, а также нелегальная свалка отходов. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора.

Участок, на котором находится свалка, принадлежит компании «Вымпел К». Из-за наличия отходов, компании назначили штрафы на 500 тысяч рублей. Кроме того, от нее потребовали возместить ущерб от загрязнения почвы, который оценивается более чем в 25 миллионов рублей. «Вымпел К» пока ничего не заплатила.

Нелегальная свалка находится возле садового товарищества Глушица. Ранее Baza писала, что полиция приехала туда с проверкой.

Утром 15 августа в поле возле Жуковского совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Причиной аварии стало попадание чаек в двигатели лайнера. Высказывались предположения, что птиц привлекла расположенная рядом с аэропортом свалка. Минэкологии Подмосковья назвало эту версию ошибочной, заявив, что ближе всего к месту аварийной посадки самолета — в 14 километрах — расположен полигон «Сафоново», закрытый в 2012 году.