Самолет Airbus «Уральских авиалиний» с загоревшимся двигателем экстренно сел в Подмосковье на кукурузном поле. Все пассажиры живы

Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Как отметили в Росавиации, пожара на борту А321 не было.

По уточненным данным Минздрава, в аварии пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ранее в МЧС сообщали о десяти пострадавших.

Информированный источник «Интерфакса» рассказал об одном тяжелом пострадавшем, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также известно о госпитализации пожилой женщины с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника.

Остальных пассажиров на автобусах доставят в аэропорт Жуковский. Авиакомпания «Уральские авиалинии» пришлет резервный борт для пассажиров рейса.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме поблагодарил экипаж самолета за «фантастическое мастерство и выдержку» и спасение пассажиров.

Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил «Интерфаксу», что пилоты самолета сработали в чрезвычайной ситуации «четко и по инструкции», добавив, что подобные инциденты со стаями птиц являются экстраординарными случаями.

По данным компании, в результате попадания птиц в двигатели у самолета произошел отказ силовых установок. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности полетов (часть 1 статьи 263 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком до двух лет) в связи с аварийной посадкой А321 в Подмосковье.

Александр Филимонов